伊朗准备应对石油收入归零的预算方案——半岛电视台

在德黑兰，总统马苏德·佩泽什基安的政府正在准备一项预算方案，以应对因制裁和海上封锁导致伊朗石油收入降至零的情况。半岛电视台援引伊朗计划和预算组织规划与预算协调副主管穆罕默德·加塞米的话报道了这一消息。

在11月3日发布的预算指令中，政府制定了两种事态发展方案。第一种方案假定制裁、海上封锁以及当前地区局势持续。第二种方案以放宽金融和贸易限制为基础，包括大幅或全面解除封锁。

石油出口减少

据美国媒体报道，美国国务卿马尔科·鲁比奥对G7同行表示，对伊朗的海上封锁、严厉制裁以及陆地边境限制可能在未设定期限的情况下持续。随后，他表示伊朗经济“仍在崩溃”，并预测局势将在一至三个月内恶化。

美国军方声称，在封锁期间已迫使147艘船只改变航向并使5艘失去行动能力，还摧毁了10艘与伊斯兰革命卫队影子船队有关联的伊朗油轮。美国财政部表示，自8月25日起，伊朗没有向船只装载石油。

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10月底，分析公司Kpler估计，伊朗此前数月的石油产量已降至每日200万桶以下。1月，该国每日生产345万桶原油；2月则为359万桶。Kpler还预计，由于中国买家延迟付款，原油和凝析油销售收入可能在12月中旬左右耗尽。

对预算和民众的风险

在伊朗2026—2027年度预算提案中，石油约占计划国家融资的三分之一。经济学家艾萨克·赛义迪安指出，石油收入急剧下降将使当前支出融资、工资和养老金发放、基本商品供应以及维持本国货币价值变得更加困难。

伊朗统计中心数据显示，在截至10月22日的伊朗历月份中，年通胀率接近89%。政府计划重点推进预算纪律、支持家庭并加强对银行的监管，同时继续发放电子食品券。

赛义迪安认为，当局可能调整公共支出、税收优惠和打击逃税的措施，也可能通过发行债券及出售部分非必要国家资产来应对。与此同时，他警告称，削减工资、养老金或社会支持方面的支出将加剧贫困。

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