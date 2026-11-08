Высокий суд Кении в Найроби отменил штраф в размере 62,72 млн шиллингов, наложенный на производителя стали Tononoka Rolling Mills Ltd Управлением по вопросам конкуренции Кении (CAK) по делу о предполагаемом ценовом сговоре и манипулировании ценами на строительные материалы. Как сообщает Nation Kenya, суд также аннулировал решение Трибунала по вопросам конкуренции, который ранее поддержал санкции.

Электронные доказательства без сертификата

Суд пришел к выводу, что CAK ссылалось, в частности, на электронные письма, которые не соответствовали обязательным требованиям допустимости доказательств. Согласно решению суда, электронные записи должны сопровождаться сертификатом, подтверждающим их происхождение, подлинность, хранение и порядок обращения с ними.

CAK настаивало, что требование о сертификации касается только материалов, полученных от третьих лиц, а не файлов, изъятых непосредственно во время обысков в компаниях. Суд отклонил этот аргумент. Он отметил, что сертификат необходим для предотвращения возможных манипуляций с электронными записями независимо от того, кто именно их получил.

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В ноябре 2024 года трибунал исключил единственный представленный CAK сертификат электронных доказательств, поскольку он был предоставлен с опозданием и с нарушением требований законодательства. Вместе с тем в окончательном решении трибунал опирался на те же электронные материалы. Суд признал, что без этих данных остальных доказательств недостаточно для установления ответственности Tononoka Rolling Mills.

Отдельные юридические лица

Суд также не согласился с возложением на Tononoka Rolling Mills ответственности за предполагаемые действия Tononoka Steels Limited. Он установил, что это юридически отдельные компании с различной деятельностью: Tononoka Rolling Mills производит арматуру TMT, а Tononoka Steels Limited — трубы, полые профили и проволочную продукцию.

В августе 2023 года CAK оштрафовало Tononoka Rolling Mills за предполагаемое участие в ценовом сговоре с другими производителями стали; санкции тогда получили еще восемь производителей. Иск Tononoka в Трибунал по вопросам конкуренции был отклонен в июле 2025 года. Теперь суд отменил решение трибунала от 9 июля 2025 года и постановление CAK от 17 августа 2023 года вместе с финансовыми санкциями и предписаниями в отношении компании.

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