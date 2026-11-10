Сеть отелей и курортов Wyndham отозвала учетные данные, встроенные в ее Android-приложение, после того как исследователь кибербезопасности обнаружил пароль в исходном коде. Как сообщает TechCrunch, пароль предоставлял доступ к внутренней базе данных компании, размещенной на платформе Salesforce.

Какие данные могли быть доступны

Исследователь Роберт Виггинс сообщил изданию, что с помощью этих учетных данных можно было получить доступ к именам клиентов, адресам электронной почты и номерам участников программы лояльности Wyndham. В базе также хранились токены входа JWT, которые позволяют пользователям оставаться авторизованными в приложениях без повторного ввода пароля, а также файлы и документы компании.

По словам Виггинса, база содержала миллионы записей, однако он не смог определить точное количество клиентских записей, которые могли быть доступны. Wyndham заявляет о примерно 129 млн зарегистрированных участниках своей программы вознаграждений.

Реакция Wyndham

Виггинс не нашел способа сообщить Wyndham об уязвимости и обратился за помощью к TechCrunch. После того как издание связалось со специалистами компании по кибербезопасности, учетные данные были отозваны, что прекратило дальнейший доступ к базе.

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Представитель Wyndham сообщил, что компания приняла меры для устранения проблемы, а ее службы безопасности не имеют доказательств несанкционированного доступа. В то же время компания не ответила, располагает ли она технической возможностью, в частности журналами серверов, чтобы проверить доступ к базе до обнаружения проблемы исследователем.

Виггинс отметил, что без информации о предыдущей активности невозможно исключить, что злоумышленник мог скопировать значительный объем персональной информации клиентов. Wyndham также не уточнила, планирует ли уведомлять клиентов, чьи данные могли быть доступны, и как будет устранять проблему в приложении в долгосрочной перспективе.

Встраивание паролей или других учетных данных в общедоступные приложения называют хардкодингом. Такой подход создает риск, поскольку человек с копией приложения потенциально может извлечь пароль и использовать его для доступа к связанному серверу или базе данных.

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