Египет сделал постоянным внесение организации «Братья-мусульмане» в государственный список террористических организаций. Решение прокуратуры заменило временное внесение, действовавшее с декабря 2022 года, сообщает The National.

Решение прокуратуры

Решение вступило в силу после публикации 8 ноября в Al-Waqa’i Al-Masriya — государственном юридическом издании Египта. Оно устанавливает бессрочный статус организации в соответствии с законом 2015 года о террористических организациях и лицах.

Внесение в список предусматривает запрет деятельности, собраний и сбора средств организацией, закрытие ее помещений и замораживание активов. В уведомлении ссылаются на решение Каирского уголовного суда от мая 2023 года и постановление Кассационного суда, принятое в апреле.

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Отдельный список для трех человек

Отдельно в список индивидуальных террористов на постоянной основе внесли троих мужчин, связанных с «Братьями-мусульманами», после вынесения им приговоров. Для них предусмотрены ограничения, в частности запрет на выезд за границу, замораживание активов и ограничение права занимать государственные должности.

Внесение организации и отдельных лиц в списки является разными юридическими процедурами: статус «Братьев-мусульман» не означает автоматического внесения в индивидуальный список каждого, кто связан с группой. Египет впервые признал организацию террористической в декабре 2013 года, после того как военные отстранили президента Мохамеда Мурси, принадлежавшего к этому движению, на фоне массовых протестов против его правления.

В январе Министерство финансов США также внесло египетское и иорданское подразделения «Братьев-мусульман» в список специально обозначенных глобальных террористов, обвинив их в материальной поддержке ХАМАС. Американские санкции предусматривают замораживание активов в юрисдикции США и общий запрет для граждан и компаний США на операции с этими структурами.

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