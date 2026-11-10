Ультраправая румынская партия «Альянс за объединение румын» (AUR) планирует провести массовый митинг в Бухаресте, Румыния, в поддержку задержанного бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Сбор запланирован на субботу, 14 ноября, перед Дворцом парламента.

Заявление лидера AUR

О запланированном мероприятии в понедельник, 9 ноября, объявил лидер партии Джордже Симион, сообщает Romania Insider. Сообщение о заявлении Симиона издание опубликовало 10 ноября.

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Симион заявил, что митинг состоится даже при отсутствии разрешения мэрии Бухареста. По его словам, члены AUR составят основную часть участников запланированной акции.

Контекст предыдущих акций

Romania Insider отмечает, что митинги, поддержанные AUR, в прошлом становились насильственными. Это замечание издания относится к предыдущим мероприятиям, которые поддерживала партия.

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