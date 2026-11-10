Skrajnie prawicowa rumuńska partia Sojusz na rzecz Zjednoczenia Rumunów (AUR) planuje przeprowadzić masowy wiec w Bukareszcie w Rumunii na poparcie zatrzymanego byłego kandydata na prezydenta Călina Georgescu. Zgromadzenie zaplanowano na sobotę, 14 listopada, przed Pałacem Parlamentu.

Oświadczenie lidera AUR

O planowanym wydarzeniu w poniedziałek, 9 listopada, poinformował lider partii George Simion, podaje Romania Insider. Publikacja zamieściła informację o oświadczeniu Simiona 10 listopada.

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Simion oświadczył, że wiec odbędzie się nawet bez zezwolenia władz miejskich Bukaresztu. Według niego członkowie AUR będą stanowić główną część uczestników planowanej akcji.

Kontekst wcześniejszych akcji

Romania Insider zauważa, że wiece wspierane przez AUR w przeszłości stawały się brutalne. Ta uwaga publikacji dotyczy wcześniejszych wydarzeń wspieranych przez partię.

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