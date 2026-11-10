埃及已将穆斯林兄弟会列入国家恐怖组织名单的决定永久化。检察机关的决定取代了自2022年12月起生效的临时列名，《The National》报道。

检察机关的决定

该决定于11月8日在埃及政府法律刊物《Al-Waqa’i Al-Masriya》上公布后生效。根据2015年关于恐怖组织和个人的法律，该决定确立了该组织的无限期地位。

列入名单意味着禁止该组织开展活动、举行集会和筹集资金，关闭其场所并冻结其资产。公告援引了开罗刑事法院2023年5月作出的裁决，以及上诉法院于4月作出的决定。

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三人的单独列名

此外，三名与穆斯林兄弟会有关联的男子在被定罪后被永久列入个人恐怖分子名单。他们将受到限制，包括禁止出境、冻结资产以及限制担任政府职务的权利。

将组织和个人列入名单是不同的法律程序：穆斯林兄弟会的地位并不意味着所有与该组织有关联的人都会自动被列入个人名单。埃及于2013年12月首次将该组织认定为恐怖组织，此前军方在针对其统治的大规模抗议中罢免了属于该运动的总统穆罕默德·穆尔西。

今年1月，美国财政部也将穆斯林兄弟会的埃及和约旦分支列为特别指定全球恐怖分子，指控它们为哈马斯提供物质支持。美国制裁规定冻结美国管辖范围内的资产，并全面禁止美国公民和公司与这些实体进行交易。

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