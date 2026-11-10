马来西亚高等法院允许前总理纳吉布·拉扎克在吉隆坡居家监禁，服完其在SRC International案件中被减至六年的刑期剩余部分。他必须在2028年8月23日前居住在达曼杜达地区的一处地址，亚洲新闻台报道。

法院新决定

11月6日，在其所属政党缴纳5000万林吉特、约合1230万美元的罚款后，拉扎克离开加影监狱。缴纳罚款是执行居家监禁决定的条件。

然而数小时后，拉扎克被送回监狱，原因是总检察长以需要进一步的法律澄清为由，暂时阻止了其转移。总检察长发表声明后，高等法院撤销了此前缴纳罚款后释放他的命令，并改为裁定他在居家监禁下继续服完减刑后的刑期。

赦免与其他判决

自2022年8月以来，拉扎克一直在服刑。当时马来西亚最高法院维持了其在SRC International案件中因滥用职权、刑事失信和洗钱罪而被判有罪的裁决。SRC International曾是国家投资基金1MDB的子公司。

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2024年，马来西亚赦免委员会将拉扎克原本的12年刑期减至6年，并将罚款从2.1亿林吉特降至5000万林吉特。2026年9月，马来西亚国王苏丹易卜拉欣·依斯干达给予他有条件赦免，其中规定在缴纳法院判处的罚款后实行居家监禁。

居家监禁仅适用于第一起案件中的减刑后刑期，并不涵盖拉扎克于2025年12月在第二起与1MDB丑闻有关的重大案件中被判处的另一项15年刑期。这名前政府首脑正在上诉该判决。

这一情况引发了王宫与总检察长办公室之间关于执行赦免令的公开争议。王宫表示，赦免权是王室特权，而总检察长办公室则解释称，其行动是出于澄清先前法院裁决法律后果的需要。

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