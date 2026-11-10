英国正在讨论扩大对16岁以下人群使用社交媒体的禁令。根据熟悉政府提案的消息人士说法，此前被视为可能例外的YouTube Kids也可能被纳入新规。

多达150个平台可能被纳入规则

据《卫报》报道，该监管措施还可能涵盖游戏平台Lego Play、Spotify及其他服务。一名接近讨论的消息人士表示，预计于3月生效的禁令可能纳入多达150个平台。

政府的工作版本聚焦于推荐系统和用户生成内容。由于存在此类内容以及音乐和播客推荐，Spotify可能在形式上被纳入规则的适用范围。该服务已寻求保证，不会被纳入禁令，因为其并非主要的社交平台。

行业代表警告称，对规则作出宽泛定义可能会给eBay、Lego、YouTube Kids和Spotify带来不确定性。科技行业组织也向政府表示，YouTube Kids等平台若没有推荐系统，将无法全面运作。

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规则正准备提交议会

监管草案计划于本周提交内阁批准。预计文化大臣莉萨·南迪将于12月把规则提交议会。实施这些规则不需要在下议院通过单独的主要立法：相关条款将被加入《儿童福祉与学校法案》。

网络安全大臣伊恩·默里对议员表示，如果平台取消有害或令人上瘾的功能，就能够脱离限制范围。他说，YouTube Kids和Lego Play将必须证明其未使用有害算法。

政府还在考虑第二套规则，预计将于春季出台。由于陌生人或匿名用户之间可以交流，该规则可能涉及交易平台Vinted、eBay和Depop。

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