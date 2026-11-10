W Zjednoczonym Królestwie dyskutowane jest rozszerzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Według źródeł zaznajomionych z rządowymi propozycjami nowe przepisy mogą potencjalnie objąć YouTube Kids, który wcześniej uznawano za prawdopodobny wyjątek.

Do 150 platform może zostać objętych przepisami

Jak informuje The Guardian, regulacje mogą objąć również platformę gamingową Lego Play, Spotify i inne usługi. Jedno ze źródeł bliskich rozmowom stwierdziło, że zakaz, który ma wejść w życie w marcu, może objąć do 150 platform.

Robocza wersja rządu koncentruje się na systemach rekomendacji i treściach tworzonych przez użytkowników. Spotify może formalnie znaleźć się w zakresie przepisów ze względu na obecność takich treści oraz rekomendacje muzyki i podcastów. Serwis zwrócił się o zapewnienia, że nie zostanie objęty zakazem, ponieważ nie jest przede wszystkim platformą społecznościową.

Przedstawiciele branży ostrzegają, że szeroka definicja przepisów może stworzyć niepewność dla eBay, Lego, YouTube Kids i Spotify. Organizacje branży technologicznej również poinformowały rząd, że platformy takie jak YouTube Kids nie będą mogły w pełni funkcjonować bez systemów rekomendacji.

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Przepisy są przygotowywane do przedłożenia parlamentowi

Projekt regulacji ma zostać w tym tygodniu przekazany gabinetowi ministrów do zatwierdzenia. Oczekuje się, że minister kultury Lisa Nandy przedstawi przepisy w parlamencie w grudniu. Do ich wprowadzenia nie jest potrzebne odrębne ustawodawstwo pierwotne w Izbie Gmin: przepisy mają zostać dodane do ustawy o dobrobycie dzieci i szkołach.

Minister ds. bezpieczeństwa w internecie Ian Murray powiedział posłom, że platformy będą mogły wyjść spod ograniczeń, jeśli usuną szkodliwe lub uzależniające funkcje. Według niego YouTube Kids i Lego Play będą musiały wykazać, że nie wykorzystują szkodliwych algorytmów.

Rząd rozważa również drugi pakiet przepisów, którego oczekuje się wiosną. Może on dotyczyć platform handlowych Vinted, eBay i Depop ze względu na możliwość komunikacji między nieznajomymi lub anonimowymi użytkownikami.

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