В Соединённом Королевстве обсуждают расширение запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. По данным источников, знакомых с правительственными предложениями, под действие новых правил потенциально может попасть YouTube Kids, который ранее считался вероятным исключением.

Под правила могут попасть до 150 платформ

Как сообщает The Guardian, регулирование также может охватить игровую платформу Lego Play, Spotify и другие сервисы. Один из источников, близких к обсуждениям, заявил, что в запрет, который должен вступить в силу в марте, могут включить до 150 платформ.

Рабочая версия правительства сосредоточена на системах рекомендаций и пользовательском контенте. Spotify формально может оказаться в сфере действия правил из-за наличия такого контента и рекомендаций музыки и подкастов. Сервис запросил гарантии, что его не включат в запрет, поскольку он не является прежде всего социальной платформой.

Представители индустрии предупреждают, что широкое определение правил может создать неопределённость для eBay, Lego, YouTube Kids и Spotify. Технологические отраслевые организации также заявили правительству, что платформы наподобие YouTube Kids не смогут полноценно работать без систем рекомендаций.

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Правила готовят к внесению в парламент

Проект регулирования планируют на этой неделе передать на утверждение кабинету министров. Ожидается, что министр культуры Лиза Нэнди внесёт правила в парламент в декабре. Для их введения не требуется отдельное первичное законодательство в Палате общин: нормы должны быть добавлены в Закон о благополучии детей и школах.

Министр онлайн-безопасности Иэн Мюррей заявил депутатам, что платформы смогут выйти из-под ограничений, если уберут вредные или вызывающие зависимость функции. По его словам, YouTube Kids и Lego Play должны будут продемонстрировать, что не используют вредные алгоритмы.

Правительство также рассматривает второй пакет правил, который ожидается весной. Он может касаться торговых платформ Vinted, eBay и Depop из-за возможности общения между незнакомыми или анонимными пользователями.

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