Anthropic推出了Claude Meetings，这是一项新功能，可将AI助手Claude添加到视频通话中，并在交谈期间直接让其处理任务。正如TechCrunch报道，该公司还推出了用于团队协作的Claude Whiteboards和Claude Sheets工具。

在会议期间制定计划

在Claude Meetings中，团队可以将Claude作为可见参与者添加到视频通话中。在讨论期间，该助手可以准备参与者正在讨论的计划、在白板上创建时间线、回答会议聊天中的问题，并从已连接的工作应用程序获取所需数据，包括去年的指标。

通话结束后，Claude创建的笔记、任务列表和其他材料将在claude.ai上提供。Claude会在会议聊天中说明其存在。未经管理员许可，该助手不会加入有外部嘉宾参与的通话；如果外部参与者加入谈话，它将自动退出。

Claude Meetings面向Team和Enterprise套餐以测试版推出。该功能起初支持Google Meet，Anthropic预计将进一步扩展支持范围。

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白板、电子表格和应用程序访问

Claude Whiteboards是一种协作白板，团队可以在其中讨论想法，而Claude会将其转化为带有时间框架和截止日期的有序可视化空间。讨论结束后，白板可转换为文档或演示文稿。该功能也可在Claude Meetings中使用，并在网页版、桌面应用和移动应用的付费套餐中以测试版提供。

Claude Sheets支持创建和协作编辑电子表格。用户可以要求Claude准备，例如广告活动跟踪表或招聘预算。电子表格可以包含多个标签页、公式、格式和下拉列表，而Claude可以直接在单元格中进行更改并显示更改列表。

Anthropic还宣布Claude Data全面上线，该产品此前名为Claude Dashboards。该工具可连接企业数据存储系统，包括数据仓库和CRM，并可通过仪表板、文本数据概览或配音视频回应请求。该公司增加了交互式连接器，可直接在Claude中打开Adobe、Atlassian和HubSpot应用程序的完整版本。

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