阿拉伯联合酋长国批准了2026年至2031年国家基因组学总体规划，旨在扩大该国公民对个性化医疗的应用。该决定由阿布扎比王储兼该酋长国执行委员会主席谢赫哈立德·本·穆罕默德在阿联酋基因组委员会会议期间批准，The National报道。

从数据收集到临床应用

该计划 предусматривает从积累基因组数据转向在临床实践、早期预防和精准医疗中使用这些数据。阿联酋基因组项目成为该计划的基础，其参与者人数已达到100万。官员称其为全球规模最大的群体基因组研究计划。

根据新计划，当局打算让100%的阿联酋公民纳入该计划，为90万名参与者提供个性化基因组报告，在全国扩大新生儿遗传筛查，并加强安全的可信研究环境（Trusted Research Environment）。

报告与新生儿筛查

计划自2026年12月起通过Tamm平台提供个性化基因组报告。报告将涵盖214种遗传性基因状况和健康指标。

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国家新生儿遗传筛查计划涵盖730多个基因，这些基因与815多种可进行早期治疗的儿童遗传性疾病有关。

阿布扎比卫生部主席兼阿联酋基因组委员会秘书长曼苏尔·阿尔·曼苏里表示，该计划为在社区层面临床应用中使用基因组学制定了新标准。他表示，该国的基因组数据库将能够把这些信息与基于人工智能的医疗保健系统结合起来，用于预防和精准医疗。

可信研究环境为利用人工智能进行数据分析提供了安全的数字空间。自启动以来，该平台已收到来自不同国家21家研究和医疗机构的邀请。

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