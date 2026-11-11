В Объединённых Арабских Эмиратах одобрили Национальный генеральный план развития геномики на 2026–2031 годы, который должен расширить применение персонализированной медицины для граждан страны. Решение утвердил наследный принц Абу-Даби и председатель Исполнительного совета эмирата шейх Халид бин Мохамед во время заседания Совета генома Эмиратов, сообщает The National.

От сбора данных к клиническому применению

План предусматривает переход от накопления геномных данных к их использованию в клинической практике, ранней профилактике и точной медицине. Основой программы стал Эмиратский геномный проект, число участников которого достигло одного миллиона. Чиновники называют его самой масштабной в мире популяционной программой геномных исследований.

В рамках нового плана власти намерены охватить программой 100% граждан ОАЭ, предоставить персонализированные геномные отчёты 900 тысячам участников, расширить генетический скрининг новорождённых по всей стране и усилить защищённую исследовательскую среду Trusted Research Environment.

Отчёты и скрининг новорождённых

Персонализированные геномные отчёты планируют сделать доступными через платформу Tamm с декабря 2026 года. Они будут охватывать 214 наследственных генетических состояний и показателей здоровья.

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Национальная программа генетического скрининга новорождённых охватывает более 730 генов, связанных с более чем 815 детскими генетическими состояниями, для которых возможно раннее лечение.

Председатель Департамента здравоохранения Абу-Даби и генеральный секретарь Совета генома Эмиратов Мансур Аль-Мансури заявил, что план устанавливает новые критерии использования геномики в клинических применениях на уровне сообщества. По его словам, геномная база данных страны позволит объединить эти сведения с системой здравоохранения на базе искусственного интеллекта для профилактики и точной медицины.

Trusted Research Environment обеспечивает защищённое цифровое пространство для анализа данных с помощью ИИ. С момента запуска платформа получила приглашения от 21 исследовательского и медицинского учреждения из разных стран.

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