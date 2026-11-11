Zjednoczone Emiraty Arabskie zatwierdziły Narodowy Generalny Plan Rozwoju Genomiki na lata 2026–2031, który ma rozszerzyć stosowanie medycyny spersonalizowanej dla obywateli kraju. Decyzję zatwierdził następca tronu Abu Zabi i przewodniczący Rady Wykonawczej emiratu, szejk Chalid bin Mohamed, podczas posiedzenia Rady Genomu Emiratów, informuje The National.

Od gromadzenia danych do zastosowania klinicznego

Plan zakłada przejście od gromadzenia danych genomowych do ich wykorzystywania w praktyce klinicznej, wczesnej profilaktyce i medycynie precyzyjnej. Podstawą programu stał się Emiracki Projekt Genomu, którego liczba uczestników osiągnęła milion. Urzędnicy nazywają go największym na świecie populacyjnym programem badań genomowych.

W ramach nowego planu władze zamierzają objąć programem 100% obywateli ZEA, przekazać spersonalizowane raporty genomowe 900 tysiącom uczestników, rozszerzyć genetyczne badania przesiewowe noworodków na cały kraj oraz wzmocnić bezpieczne środowisko badawcze Trusted Research Environment.

Raporty i badania przesiewowe noworodków

Spersonalizowane raporty genomowe mają być dostępne za pośrednictwem platformy Tamm od grudnia 2026 roku. Będą obejmować 214 dziedzicznych schorzeń genetycznych i wskaźników zdrowotnych.

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Krajowy program genetycznych badań przesiewowych noworodków obejmuje ponad 730 genów związanych z ponad 815 dziecięcymi schorzeniami genetycznymi, w przypadku których możliwe jest wczesne leczenie.

Przewodniczący Departamentu Zdrowia Abu Zabi i sekretarz generalny Rady Genomu Emiratów Mansur Al-Mansuri oświadczył, że plan ustanawia nowe kryteria wykorzystania genomiki w zastosowaniach klinicznych na poziomie społeczności. Jak powiedział, baza danych genomowych kraju umożliwi połączenie tych informacji z opartym na sztucznej inteligencji systemem ochrony zdrowia na potrzeby profilaktyki i medycyny precyzyjnej.

Trusted Research Environment zapewnia bezpieczną przestrzeń cyfrową do analizy danych przy użyciu AI. Od momentu uruchomienia platforma otrzymała zaproszenia od 21 instytucji badawczych i medycznych z różnych krajów.

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