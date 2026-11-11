微软已开始为 Xbox Ally X 和 Xbox Ally X20 掌上设备，以及部分搭载 Windows Copilot Plus 的 PC 推出自动超级分辨率（Auto SR）技术。该技术可在游戏中进行图像放大，并与英伟达的 DLSS 竞争，The Verge 报道。

无需扩展坞即可运行

微软于4月开始在 Xbox Ally X 上测试 Auto SR，但当时该功能仅在设备连接扩展坞时可用。正式推出后，该技术在使用电池供电的掌机模式下玩游戏时也可使用。

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Auto SR 还支持以 1080p 分辨率运行的游戏。微软警告称，掌机模式与 1080p 的组合可能会带来不如其他配置理想的性能。同时，该公司表示，视觉效果已有改善，尤其是在较旧的游戏中。

新的性能模式

此前，Auto SR 的帧率限制约为每秒60至75帧。新的 Auto SR Performance 模式应可提供最高每秒120帧。该模式以及 Auto SR 与 Auto HDR 的兼容性将通过 Windows 更新添加。

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