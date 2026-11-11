Microsoft начала разворачивать технологию Automatic Super Resolution (Auto SR) для портативных устройств Xbox Ally X и Xbox Ally X20, а также отдельных ПК с Windows Copilot Plus. Технология позволяет масштабировать изображение в играх и является конкурентом DLSS от Nvidia, сообщает The Verge.

Работа без док-станции

В апреле Microsoft начала тестировать Auto SR на Xbox Ally X, однако тогда функция работала только при подключении устройства к док-станции. После официального запуска технология доступна и во время игры в портативном режиме от аккумулятора.

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Auto SR также поддерживает игры, работающие в разрешении 1080p. В Microsoft предупредили, что сочетание портативного режима и 1080p может обеспечивать менее оптимальную производительность, чем другие конфигурации. В то же время компания заявила о визуальных улучшениях, особенно в старых играх.

Новый режим производительности

Ранее Auto SR была ограничена частотой примерно от 60 до 75 кадров в секунду. Новый режим Auto SR Performance должен обеспечить частоту до 120 кадров в секунду. Его, как и совместимость Auto SR с Auto HDR, добавят через обновление Windows.

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