Microsoft rozpoczął wdrażanie technologii Automatic Super Resolution (Auto SR) dla przenośnych urządzeń Xbox Ally X i Xbox Ally X20, a także wybranych komputerów z Windows Copilot Plus. Technologia umożliwia skalowanie obrazu w grach i jest konkurentem dla DLSS firmy Nvidia, informuje The Verge.

Działanie bez stacji dokującej

W kwietniu Microsoft rozpoczął testowanie Auto SR na Xbox Ally X, jednak wówczas funkcja działała tylko po podłączeniu urządzenia do stacji dokującej. Po oficjalnym uruchomieniu technologia jest dostępna także podczas gry w trybie przenośnym z zasilaniem akumulatorowym.

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Auto SR obsługuje również gry działające w rozdzielczości 1080p. Microsoft ostrzegł, że połączenie trybu przenośnego i 1080p może zapewniać mniej optymalną wydajność niż inne konfiguracje. Jednocześnie firma poinformowała o poprawie jakości obrazu, zwłaszcza w starszych grach.

Nowy tryb wydajności

Wcześniej Auto SR było ograniczone do około 60–75 klatek na sekundę. Nowy tryb Auto SR Performance ma zapewniać do 120 klatek na sekundę. Zostanie on, podobnie jak zgodność Auto SR z Auto HDR, dodany poprzez aktualizację Windows.

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