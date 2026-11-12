Badanie genetyczne populacji wyjców w Amazonii, w szczególności na północy Brazylii, umożliwiło formalny opis dwóch wcześniej nieuznawanych gatunków rudych wyjców: wyjca Pantepui Alouatta iroi w północno-zachodniej Amazonii oraz wyjca Mato Grosso Alouatta matogrossensis na południu brazylijskiej Amazonii, podaje Mongabay.

Linie genetyczne po obu stronach rzeki

Naukowcy zbadali powiązania genetyczne w rodzaju Alouatta, łącząc dane genomowe, cechy fizyczne zwierząt i okazy muzealne. Główna autorka pracy, biolożka Uniwersytetu Salfordzkiego i brazylijskiego Narodowego Instytutu Badań Amazonii Romina Batista, przeanalizowała ponad 2 terabajty surowych danych genomowych. Badanie opierało się na ponad dziesięciu latach prac terenowych i zbierania próbek.

Analiza wykazała, że wyjce na przeciwległych brzegach rzeki Branco na północy Brazylii należą do różnych linii genetycznych. Wnioski potwierdziły również fizyczne różnice między populacjami: w szczególności futro A. iroi ma bardziej żółtawy odcień. Historyczne okazy muzealne pomogły badaczom określić cechy odróżniające te populacje.

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Kwestie ochrony nowych gatunków

Autorzy zalecają również uznanie za odrębny gatunek Alouatta insulanus, populacji wyjców na Trynidadzie i Tobago, wcześniej klasyfikowanej jako A. seniculus insulanus.

Szczególny niepokój naukowców budzi stan A. matogrossensis. Zasięg tego gatunku przecina się z brazylijskim łukiem wylesiania, gdzie rozwój rolnictwa przyczynił się do fragmentacji lasów i znacznej utraty siedlisk. Badacze uważają, że gatunek może zostać zaliczony do kategorii gatunków krytycznie zagrożonych, jednak wymaga to oficjalnej oceny.

Za potencjalne zagrożenie dla A. iroi i spokrewnionego z nim A. macconnelli uznano planowaną elektrownię wodną Bem Querer na rzece Branco. W stanie Mato Grosso projekt Reconecta zainstalował w koronach drzew przejścia łączące pofragmentowane lasy; badacze już odnotowali korzystanie z tych konstrukcji przez A. matogrossensis, w tym przez samicę z młodym.

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