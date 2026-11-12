Генетическое исследование популяций ревунов в Амазонии, в частности на севере Бразилии, позволило формально описать два ранее не признанных вида красных ревунов: ревуна Пантепуи Alouatta iroi на северо-западе Амазонии и ревуна Мату-Гросу Alouatta matogrossensis на юге бразильской Амазонии, сообщает Mongabay.

Генетические линии по обе стороны реки

Ученые изучили генетические связи в роде Alouatta, объединив геномные данные, физические признаки животных и музейные образцы. Ведущий автор работы, биолог Университета Солфорда и Национального института исследований Амазонии Бразилии Ромина Батиста, проанализировала более 2 терабайт необработанных геномных данных. Исследование основывалось на более чем десяти годах полевых работ и сбора образцов.

Анализ показал, что ревуны на противоположных берегах реки Бранку на севере Бразилии принадлежат к разным генетическим линиям. Выводы также подтвердили физические различия между популяциями: в частности, шерсть A. iroi имеет более желтоватый оттенок. Исторические музейные образцы помогли исследователям определить признаки, по которым различаются эти популяции.

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Вопросы охраны новых видов

Авторы также рекомендуют признать отдельным видом Alouatta insulanus — популяцию ревунов на Тринидаде и Тобаго, которую ранее классифицировали как A. seniculus insulanus.

Особую обеспокоенность ученых вызывает состояние A. matogrossensis. Ареал этого вида пересекается с бразильской дугой вырубки лесов, где развитие сельского хозяйства способствовало фрагментации лесов и значительной потере среды обитания. Исследователи считают, что вид может быть отнесен к категории видов, находящихся на грани исчезновения, однако для этого необходима официальная оценка.

Потенциальной угрозой для A. iroi и родственного ему A. macconnelli названа запланированная гидроэлектростанция Bem Querer на реке Бранку. В штате Мату-Гросу проект Reconecta установил в кронах деревьев переходы, соединяющие фрагментированные леса; исследователи уже зафиксировали использование этих конструкций A. matogrossensis, в том числе самкой с детенышем.

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