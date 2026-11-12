Дослідники описали два нові види ревунів в Амазонії — Mongabay

Генетичне дослідження популяцій ревунів в Амазонії, зокрема на півночі Бразилії, дало змогу формально описати два раніше не визнані види червоних мавп-ревунів: ревуна Панте-Пуї Alouatta iroi у північно-західній Амазонії та ревуна Мату-Гросу Alouatta matogrossensis на півдні бразильської Амазонії, повідомляє Mongabay.

Генетичні лінії по обидва боки річки

Науковці вивчили генетичні зв’язки в роді Alouatta, поєднавши геномні дані, фізичні ознаки тварин і музейні зразки. Провідна авторка роботи, біологиня Університету Солфорда та Національного інституту досліджень Амазонії Бразилії Роміна Батіста, проаналізувала понад 2 терабайти необроблених геномних даних. Дослідження спиралося більш ніж на десять років польових робіт і збору зразків.

Аналіз виявив, що ревуни на протилежних берегах річки Бранку на півночі Бразилії належать до різних генетичних ліній. Висновки також підтвердили фізичні відмінності між популяціями: зокрема, хутро A. iroi має жовтуватіший відтінок. Історичні музейні зразки допомогли дослідникам визначити ознаки, за якими відрізняються ці популяції.

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Питання охорони нових видів

Автори також рекомендують визнати окремим видом Alouatta insulanus популяцію ревунів на Тринідаді і Тобаго, яку раніше класифікували як A. seniculus insulanus.

Особливе занепокоєння науковців викликає стан A. matogrossensis. Ареал цього виду перетинається з бразильською дугою вирубування лісів, де розвиток сільського господарства сприяв фрагментації лісів і значній втраті середовища існування. Дослідники вважають, що вид може бути віднесений до категорії видів на межі зникнення, однак для цього потрібна офіційна оцінка.

Потенційною загрозою для A. iroi та спорідненого з ним A. macconnelli названо запроєктовану гідроелектростанцію Bem Querer на річці Бранку. У штаті Мату-Гросу проєкт Reconecta встановив у кронах дерев переходи, що з’єднують фрагментовані ліси; дослідники вже зафіксували використання цих конструкцій A. matogrossensis, зокрема самицею з дитинчам.

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