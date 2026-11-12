对亚马孙地区吼猴种群、尤其是巴西北部种群的遗传学研究，正式描述了两种此前未被认可的红吼猴：位于亚马孙西北部的潘特普伊吼猴 Alouatta iroi，以及位于巴西亚马孙南部的马托格罗索吼猴 Alouatta matogrossensis，Mongabay报道。

河流两岸的遗传谱系

科学家结合基因组数据、动物的身体特征和博物馆标本，研究了 Alouatta 属内的遗传关系。该研究的主要作者、索尔福德大学和巴西国家亚马孙研究所的生物学家罗米娜·巴蒂斯塔分析了超过2太字节的原始基因组数据。这项研究基于超过十年的野外工作和样本采集。

分析发现，巴西北部布朗库河两岸的吼猴属于不同的遗传谱系。研究结果还证实了种群之间的身体差异：尤其是，A. iroi 的毛发呈现更偏黄色的色调。历史博物馆标本帮助研究人员确定了区分这些种群的特征。

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新物种的保护问题

作者还建议将特立尼达和多巴哥的吼猴种群认定为独立物种 Alouatta insulanus；该种群此前被归类为 A. seniculus insulanus。

科学家尤其担忧 A. matogrossensis 的状况。该物种的分布范围与巴西的森林砍伐弧区重叠，在那里，农业发展导致了森林破碎化和栖息地的大量丧失。研究人员认为，该物种可能被列为极危物种，但这需要进行官方评估。

布朗库河上拟建的 Bem Querer 水电站被认为可能威胁 A. iroi 及其近缘物种 A. macconnelli。在马托格罗索州，Reconecta 项目在树冠中设置了连接破碎森林的通道；研究人员已经记录到 A. matogrossensis 使用这些构造，其中包括一只带着幼崽的雌猴。

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