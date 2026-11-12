Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung uda się w przyszłym tygodniu na Filipiny i do Chin, aby wziąć udział w szczytach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej oraz Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

Wizyta w Manili

Lee wyruszy w poniedziałek do Manili, gdzie będzie uczestniczył w szczycie ASEAN do wtorku. O planowanych wizytach poinformował doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Wi Sung-lac, pisze Korea Herald.

Po zakończeniu filipińskiej części podróży prezydent Korei Południowej uda się w środę do Shenzhen. Spędzi tam dwa dni i weźmie udział w szczycie APEC.

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Spotkania z liderami

Według Wi Sung-laca podczas spotkań dwustronnych i wielostronnych Lee zamierza wzmacniać wzajemne zaufanie i współpracę z innymi głowami państw. Prezydent planuje również podkreślić wkład Korei Południowej w rozwiązywanie regionalnych wyzwań.

Wśród takich kwestii doradca wymienił łańcuchy dostaw w sektorze energetycznym, przestępczość transnarodową i bezpieczeństwo żywnościowe.

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