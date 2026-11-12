Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на следующей неделе совершит поездки на Филиппины и в Китай, чтобы принять участие в саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Визит в Манилу

Ли отправится в понедельник в Манилу, где будет находиться на саммите АСЕАН до вторника. О запланированных визитах сообщил советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак, пишет Korea Herald.

После завершения филиппинской части поездки президент Южной Кореи в среду отправится в Шэньчжэнь. Там он проведет два дня и примет участие в саммите АТЭС.

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Встречи с лидерами

По словам Ви Сон Лака, во время двусторонних и многосторонних встреч Ли намерен укреплять взаимное доверие и сотрудничество с другими главами государств. Президент также планирует подчеркнуть вклад Южной Кореи в решение региональных вызовов.

Среди таких вопросов советник назвал цепочки поставок в сфере энергетики, транснациональную преступность и продовольственную безопасность.

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