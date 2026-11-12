W Niemczech minister pracy Alexander Schweitzer przedstawił pierwszy projekt reformy prawa pracy. Dokument przewiduje rozszerzenie możliwości zawierania terminowych umów o pracę bez podawania przyczyn, ograniczenie ochrony przed zwolnieniem dla pracowników o wysokich dochodach oraz nowe zasady pracy w niedziele i święta, informuje Tagesschau.

Umowy terminowe i zwolnienia

Zgodnie z projektem pracodawcy będą mogli zawierać terminowe umowy bez uzasadnienia w przypadku zatrudnienia do 31 grudnia 2030 roku. Łączny okres obowiązywania takich umów może wynosić do czterech lat, a ich przedłużanie ma być dozwolone nie więcej niż sześć razy. W ministerstwie wyjaśniono, że tymczasowy charakter tej regulacji wiąże się z trudnym okresem gospodarczym, chociaż zatrudnienie terminowe powoduje niepewność dla pracowników.

Osobny przepis dotyczy pracowników z rocznym dochodem brutto wynoszącym około 180 tys. euro. Pracodawcy będą mogli zwalniać takich pracowników z wypłatą odprawy. Według monitoringu wynagrodzeń Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy i Zawodami może to dotyczyć około 0,27% osób zatrudnionych. Podobny mechanizm już obowiązuje w przypadku pracowników kierowniczych. Po wejściu ustawy w życie proponuje się ustanowienie 15-miesięcznego okresu przejściowego.

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Praca w niedziele i reprezentacja pracowników

Projekt przewiduje uproszczenie funkcjonowania bibliotek publicznych w niedziele i święta: personel będzie można zatrudniać przez okres do sześciu godzin. W przypadku piekarni i cukierni planowane jest rozszerzenie dozwolonego czasu pracy w takie dni, w tym na produkcję i dostawę towarów, które będą sprzedawane tego samego dnia.

Dokument przewiduje także wzmocnienie reprezentacji pracowników w radach nadzorczych niektórych dużych firm zarejestrowanych jako spółki europejskie. Rząd chce uprościć procedury, dzięki którym związki zawodowe i rady zakładowe mogą inicjować ustanowienie obowiązkowego udziału pracowników w radach nadzorczych. Rząd federalny zaznacza, że obecnie pięć z sześciu dużych takich firm nie ma parytetowej reprezentacji w radach nadzorczych, a chodzi o 480 tys. pracowników.

Projekt musi jeszcze zostać rozpatrzony przez rząd. Może zostać zatwierdzony przez gabinet ministrów i Bundestag w grudniu, a zmiany planuje się wprowadzić na początku 2027 roku.

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