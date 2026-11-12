德国劳动部长亚历山大·施魏策尔提交了首份劳动法改革草案。该文件 предусматривает扩大无需说明理由签订固定期限劳动合同的可能性，限制对高收入雇员的解雇保护，并出台周日和法定节假日工作的相关新规定，据Tagesschau报道。

固定期限合同和解雇

根据草案，雇主将能够在2030年12月31日前签订无需理由的固定期限雇佣合同。此类合同的总期限最长可达四年，并拟允许最多续签六次。该部解释称，这项规定具有临时性质，与经济困难时期有关，尽管固定期限就业会给雇员带来不确定性。

另一项规定涉及年税前收入约18万欧元的雇员。雇主将能够在支付遣散费的情况下解雇此类雇员。根据劳动市场与职业研究所的工资监测数据，这可能涉及约0.27%的就业人员。类似机制已适用于管理人员。拟在该法律生效后设置15个月的过渡期。

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周日工作和雇员代表权

草案 предусматривает简化公共图书馆在周日和法定节假日的运营：工作人员可被安排工作最长六小时。对于面包店和糕点店，计划延长在这些日子允许的工作时间，包括生产和配送将在当天销售的商品。

该文件还规定，加强部分注册为欧洲股份公司的大型企业监事会中的雇员代表权。政府希望简化相关程序，使工会和企业委员会能够发起建立雇员强制参与监事会的机制。联邦政府指出，目前六家大型此类公司中有五家在监事会内没有对等代表权，这涉及48万名雇员。

该草案仍须经政府审议。它可能于12月获内阁和联邦议院批准，相关改革计划于2027年初实施。

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