В Германии министр труда Александр Швайцер представил первый проект реформы трудового законодательства. Документ предусматривает расширение возможностей заключения срочных трудовых договоров без указания причин, ограничение защиты от увольнения для работников с высокими доходами и новые правила работы по воскресеньям и праздничным дням, сообщает Tagesschau.

Срочные договоры и увольнения

Согласно проекту, работодатели смогут заключать срочные контракты без обоснования для трудоустройства до 31 декабря 2030 года. Общая продолжительность таких договоров может составлять до четырех лет, а продлевать их предлагают разрешить не более шести раз. В министерстве объяснили, что временный характер нормы связан с экономически сложным периодом, хотя срочная занятость создает неопределенность для работников.

Отдельная норма касается работников с годовым брутто-доходом около 180 тысяч евро. Работодатели получат возможность увольнять таких работников с выплатой выходного пособия. По данным мониторинга заработных плат Института исследования рынка труда и профессий, это может касаться около 0,27% занятых. Для руководящих работников подобный механизм уже действует. После вступления закона в силу предлагают установить переходный период в 15 месяцев.

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Работа по воскресеньям и представительство работников

Проект предусматривает упрощение работы публичных библиотек по воскресеньям и праздничным дням: персонал можно будет привлекать на срок до шести часов. Для пекарен и кондитерских планируют расширить разрешенное время работы в такие дни, в частности для изготовления и доставки товаров, которые будут продаваться в тот же день.

Документ также предусматривает усиление представительства работников в наблюдательных советах отдельных крупных компаний, зарегистрированных как европейские акционерные общества. Правительство хочет упростить процедуры, по которым профсоюзы и производственные советы могут инициировать установление обязательного участия работников в наблюдательных советах. В федеральном правительстве отмечают, что сейчас пять из шести крупных таких компаний не имеют паритетного представительства в наблюдательных советах, а речь идет о 480 тысячах работников.

Проект еще должен пройти рассмотрение в правительстве. Его могут одобрить в кабинете министров и Бундестаге в декабре, а изменения планируют ввести в начале 2027 года.

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