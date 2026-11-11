据消息人士向《耶路撒冷邮报》透露，到2026年底，以色列激光防空系统将针对不同作战情景得到更广泛的整合。与2025年12月宣布首次部署该系统时相比，以色列在打造更多“铁束”平台方面也取得了显著进展。

需要更多炮台

在2026年对伊战争初期，“铁束”在以色列防空体系中并未发挥重要作用。5月1日，以色列空军表示，该系统的使用较少，因为军方需要14个炮台才能产生明显效果。就在3月12日，以色列国防军还承认，在对伊战争期间并未经常使用“铁束”。

与此同时，激光系统的不同版本在2024年秋季被用于拦截约40架真主党无人机。该报称，额外的平台可能使“铁束”能够在未来与伊朗或真主党发生冲突时，与“铁穹”系统一同得到更积极的使用。

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系统能力

2025年9月中旬，以色列国防部宣布“铁束”具备作战能力，并表示计划在随后数月内在全国部署炮台。以色列国防部和拉斐尔公司表示，较小型的Lite Beam系统于2025年6月具备作战能力；拉斐尔公司领导着由Elbit及其他公司参与的开发团队。

“铁束”的功率和射程均大于Lite Beam。在准备就绪的情况下，该系统可应对无人机、导弹、火箭弹和迫击炮弹。与此同时，《耶路撒冷邮报》消息人士指出，要使“铁束”取代“铁穹”成为主要的近程防空手段，可能还需要数年时间。

应对FPV无人机

以色列还加强了应对真主党FPV无人机威胁的准备。据该报报道，以色列军方已部署用于击落无人机的专用短程火炮、网具、自杀式无人机和电子战手段，并改善了对FPV无人机的探测。以色列还在研发定向能微波武器，该武器可使这类飞行器的设备失效。

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