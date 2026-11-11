Израильские лазерные системы противовоздушной обороны к концу 2026 года должны быть шире интегрированы для различных сценариев боевых действий. Израиль также существенно продвинулся в создании дополнительных платформ Iron Beam по сравнению с декабрём 2025 года, когда было объявлено о первом развертывании системы, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Потребность в дополнительных батареях

В начале войны с Ираном в 2026 году Iron Beam не играла значительной роли в израильской противовоздушной обороне. 1 мая ВВС Израиля заявили, что систему применяли менее активно, поскольку военным нужны 14 батарей для ощутимого эффекта. Ещё 12 марта Армия обороны Израиля признавала, что не использует Iron Beam регулярно во время войны с Ираном.

В то же время различные версии лазерной системы осенью 2024 года применялись для перехвата около 40 беспилотников группировки «Хезболла». По данным издания, дополнительные платформы могут позволить активнее использовать Iron Beam в случае будущего конфликта с Ираном или «Хезболлой» вместе с системой Iron Dome.

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Возможности системы

В середине сентября 2025 года Министерство обороны Израиля объявило Iron Beam оперативной и сообщило о намерении развернуть батареи по стране в течение следующих месяцев. Меньшая система Lite Beam стала оперативной в июне 2025 года, о чём заявили Минобороны и компания Rafael, которая возглавляет группу разработчиков с участием Elbit и других компаний.

Iron Beam обладает большей мощностью и дальностью действия, чем Lite Beam. При готовности система может противодействовать дронам, ракетам, реактивным снарядам и миномётным минам. В то же время источники Jerusalem Post отметили, что для превращения Iron Beam в основной средство ближней ПВО вместо Iron Dome может потребоваться ещё несколько лет.

Противодействие FPV-дронам

Израиль также усилил готовность к угрозе FPV-дронов «Хезболлы». По данным издания, израильские военные развернули специальные пушки малой дальности для поражения беспилотников, сети, дроны-камикадзе и средства радиоэлектронной борьбы, а также улучшили обнаружение FPV-дронов. Израиль также работает над микроволновым оружием направленной энергии, которое могло бы нейтрализовать оборудование таких аппаратов.

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