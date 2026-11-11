Iron Beam ширше інтегрують у ППО Ізраїлю до кінця 2026 року — Jerusalem Post

Ізраїльські лазерні системи протиповітряної оборони до кінця 2026 року мають бути ширше інтегровані для різних сценаріїв воєнних дій. Ізраїль також суттєво просунувся у створенні додаткових платформ Iron Beam порівняно з груднем 2025 року, коли було оголошено про перше розгортання системи, повідомляє Jerusalem Post із посиланням на джерела.

Потреба в додаткових батареях

На початку війни з Іраном у 2026 році Iron Beam не відігравала значної ролі в ізраїльській протиповітряній обороні. 1 травня ВПС Ізраїлю заявили, що систему застосовували менш активно, оскільки для відчутного впливу військовим потрібні 14 батарей. Ще 12 березня Армія оборони Ізраїлю визнавала, що не використовує Iron Beam регулярно під час війни з Іраном.

Водночас різні версії лазерної системи восени 2024 року застосовували для перехоплення приблизно 40 безпілотників угруповання «Хезболла». За даними видання, додаткові платформи можуть дати змогу активніше використовувати Iron Beam у разі майбутнього конфлікту з Іраном або «Хезболлою» разом із системою Iron Dome.

Можливості системи

У середині вересня 2025 року Міністерство оборони Ізраїлю оголосило Iron Beam оперативною та повідомило про намір розгорнути батареї по країні впродовж наступних місяців. Менша система Lite Beam стала оперативною у червні 2025 року, про що заявили Міноборони та компанія Rafael, яка очолює групу розробників за участю Elbit та інших компаній.

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Iron Beam має більшу потужність і дальність дії, ніж Lite Beam. За умови готовності система може протидіяти дронам, ракетам, реактивним снарядам і мінометним мінам. Водночас джерела Jerusalem Post зазначили, що для перетворення Iron Beam на головний засіб ближньої ППО замість Iron Dome може знадобитися ще кілька років.

Для перехоплення далекобійних загроз, зокрема іранських балістичних ракет, лазерним технологіям може знадобитися від п’яти до десяти років або більше. За оцінками співрозмовників видання, для цього можуть знадобитися лазери повітряного чи космічного базування.

Протидія FPV-дронам

Ізраїль також посилив готовність до загрози FPV-дронів «Хезболли». За даними видання, ізраїльські військові розгорнули спеціальні гармати малої дальності для ураження безпілотників, сітки, дрони-камікадзе та засоби електромагнітної боротьби, а також поліпшили виявлення FPV-дронів. Ізраїль також працює над мікрохвильовою зброєю спрямованої енергії, яка могла б нейтралізувати обладнання таких апаратів.

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