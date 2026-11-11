Izraelskie laserowe systemy obrony powietrznej mają zostać szerzej zintegrowane do różnych scenariuszy działań wojennych do końca 2026 roku. Izrael poczynił również znaczące postępy w tworzeniu dodatkowych platform Iron Beam w porównaniu z grudniem 2025 roku, gdy ogłoszono pierwsze rozmieszczenie systemu — informuje Jerusalem Post, powołując się na źródła.

Potrzeba dodatkowych baterii

Na początku wojny z Iranem w 2026 roku Iron Beam nie odgrywał znaczącej roli w izraelskiej obronie powietrznej. 1 maja izraelskie siły powietrzne oświadczyły, że system był wykorzystywany mniej aktywnie, ponieważ wojskowi potrzebują 14 baterii, aby osiągnąć zauważalny efekt. Jeszcze 12 marca Siły Obronne Izraela przyznały, że nie używają Iron Beam regularnie podczas wojny z Iranem.

Jednocześnie różne wersje systemu laserowego wykorzystano jesienią 2024 roku do przechwycenia około 40 dronów Hezbollahu. Według gazety dodatkowe platformy mogą umożliwić aktywniejsze wykorzystanie Iron Beam w przypadku przyszłego konfliktu z Iranem lub Hezbollahem wraz z systemem Iron Dome.

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Możliwości systemu

W połowie września 2025 roku Ministerstwo Obrony Izraela ogłosiło gotowość operacyjną Iron Beam i poinformowało o zamiarze rozmieszczenia baterii w całym kraju w kolejnych miesiącach. Mniejszy system Lite Beam osiągnął gotowość operacyjną w czerwcu 2025 roku, jak oświadczyły Ministerstwo Obrony oraz firma Rafael, która kieruje grupą deweloperską z udziałem Elbit i innych firm.

Iron Beam ma większą moc i zasięg niż Lite Beam. Po osiągnięciu gotowości system może zwalczać drony, rakiety, pociski rakietowe i pociski moździerzowe. Jednocześnie źródła Jerusalem Post zaznaczyły, że przekształcenie Iron Beam w główny środek obrony powietrznej bliskiego zasięgu zamiast Iron Dome może wymagać jeszcze kilku lat.

Przeciwdziałanie dronom FPV

Izrael zwiększył także gotowość na zagrożenie ze strony dronów FPV Hezbollahu. Według gazety izraelskie wojsko rozmieściło specjalne działa krótkiego zasięgu do niszczenia dronów, sieci, drony kamikaze i środki walki elektronicznej, a także poprawiło wykrywanie dronów FPV. Izrael pracuje również nad mikrofalową bronią energii skierowanej, która mogłaby neutralizować wyposażenie takich aparatów.

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