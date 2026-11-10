Firma Anthropic zaprezentowała Claude Meetings — nową funkcję, która umożliwia dodawanie asystenta AI Claude do wideorozmów i zlecanie mu pracy nad zadaniami bezpośrednio podczas rozmowy. Jak informuje TechCrunch, firma zaprezentowała również narzędzia Claude Whiteboards i Claude Sheets do współpracy zespołowej.

Praca nad planem podczas spotkania

W Claude Meetings zespoły mogą dodać Claude do wideorozmowy jako widocznego uczestnika. Podczas dyskusji asystent może przygotowywać omawiany przez uczestników plan, tworzyć na tablicy oś czasu, odpowiadać na pytania na czacie spotkania oraz pobierać potrzebne dane z podłączonych aplikacji do pracy, w tym wskaźniki z poprzedniego roku.

Po zakończeniu rozmowy notatki, lista zadań i inne materiały stworzone przez Claude będą dostępne na claude.ai. Claude informuje o swojej obecności na czacie spotkania. Asystent nie będzie dołączał do rozmów z zewnętrznymi gośćmi bez zgody administratora i automatycznie opuści rozmowę, jeśli dołączy do niej zewnętrzny uczestnik.

Claude Meetings jest uruchamiane w wersji beta dla planów Team i Enterprise. Na początku funkcja działa z Google Meet, a Anthropic oczekuje dalszego rozszerzenia obsługi.

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Tablice, arkusze i dostęp do aplikacji

Claude Whiteboards to wspólna tablica, na której zespoły mogą omawiać pomysły, a Claude będzie przekształcał je w uporządkowaną przestrzeń wizualną z ramami czasowymi i terminami. Po zakończeniu dyskusji tablicę można przekształcić w dokument lub prezentację. Funkcja działa również w Claude Meetings i jest dostępna w wersji beta w płatnych planach w wersji internetowej, aplikacjach desktopowych i mobilnych.

Claude Sheets umożliwia tworzenie i wspólną edycję arkuszy kalkulacyjnych. Użytkownicy mogą poprosić Claude o przygotowanie na przykład trackera kampanii reklamowej lub budżetu rekrutacyjnego. Arkusze mogą zawierać wiele kart, formuły, formatowanie i listy rozwijane, a Claude może wprowadzać zmiany bezpośrednio w komórkach i pokazywać ich listę.

Anthropic poinformowała również o ogólnej dostępności Claude Data, które wcześniej nosiło nazwę Claude Dashboards. Narzędzie łączy się z korporacyjnymi systemami przechowywania danych, w tym hurtowniami danych i systemami CRM, oraz może odpowiadać na zapytania za pomocą pulpitów, tekstowych przeglądów danych lub nagranych z narracją wideo. Firma dodała interaktywne konektory, które otwierają pełne wersje aplikacji Adobe, Atlassian i HubSpot bezpośrednio w Claude.

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