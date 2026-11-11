W USA klub NFL Minnesota Vikings pozyskał 38-letniego rozgrywającego Kirka Cousinsa z Las Vegas Raiders w zamian za wybór w trzeciej rundzie draftu w 2027 roku. Jak podaje The Guardian, o transakcji napisało kilka mediów, w tym dziennikarz ESPN Adam Schefter oraz Ian Rapoport z NFL Network.

Powrót do Minnesoty

Cousins występował w Vikings przez sześć sezonów — od 2018 do 2023 roku. W 2022 roku rozegrał drugi z dwóch sezonów pod wodzą obecnego głównego trenera zespołu Kevina O'Connella, został wybrany do Pro Bowl i podał na 4547 jardów. W tamtym sezonie zaliczył 29 podań na przyłożenie i 14 przechwytów.

Minnesota rozpoczęła sezon od sześciu zwycięstw z rzędu, jednak przegrała dwa ostatnie mecze. Podstawowy rozgrywający Kyler Murray opuścił spotkanie z Buffalo Bills z powodu kontuzji, a jego zmiennik Carson Wentz zaliczył w tym meczu dwa przechwyty. Po porażce O'Connell powiedział, że klub rozważa opcje na różnych pozycjach.

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Szansa dla Mendozy

Transfer otwiera drogę do wyjściowego składu Raiders dla debiutanta Fernando Mendozy, wybranego z pierwszym numerem draftu. Las Vegas ma bilans 4–5, a dwa pierwsze zaplanowane starty Mendozy w NFL mają odbyć się przeciwko Seattle Seahawks i Denver Broncos.

Dla Vikings Cousins będzie doświadczoną opcją na pozycji rozgrywającego. Zespół miał trudności w ataku mimo obecności jednego ze swoich liderów — skrzydłowego Justina Jeffersona.

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