Google dodał aplikację Gemini do Apple CarPlay — Engadget

Google udostępnił aplikację Gemini w Apple CarPlay dla wszystkich języków obsługiwanych przez Gemini Live. Jak informuje Engadget, wcześniej z asystenta AI w CarPlay można było korzystać za pośrednictwem aplikacji Google Maps.

Dostęp przez ikonę Gemini

Teraz użytkownicy mogą uruchamiać Gemini bezpośrednio z ekranu systemu samochodowego, naciskając ikonę Gemini. Firma oświadczyła, że w samochodzie można kontynuować wcześniejszą rozmowę z Gemini lub rozpocząć nową. Rozmowy będą synchronizowane z aplikacją Gemini na iPhone'a i zapisywane w historii czatów.

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Warunki działania i możliwości

Aby korzystać z Gemini w CarPlay, należy zainstalować najnowszą wersję aplikacji na iPhonie, włączyć dostęp do mikrofonu i co najmniej raz skorzystać z Gemini Live na smartfonie. Google proponuje korzystanie z asystenta w podróży, aby przygotować się do spotkania, nadrobić nieprzeczytane e-maile, posłuchać Daily Brief lub znaleźć rekomendacje dotyczące lokalnych lokali.

Przed uruchomieniem Gemini w CarPlay Google włączył funkcję Personal Assistance w Gemini dla Android Auto. Może ona uzyskiwać dostęp do danych z innych aplikacji Google, aby zapewniać bardziej spersonalizowane odpowiedzi. Firma wdraża również Personal Intelligence w Gemini dla samochodów z wbudowanymi usługami Google.

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