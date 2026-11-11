Google 将 Gemini 应用加入 Apple CarPlay——Engadget
Google 已在 Apple CarPlay 中向 Gemini Live 支持的所有语言开放 Gemini 应用。正如Engadget 报道，此前用户可通过 Google Maps 应用在 CarPlay 中使用这款 AI 助手。
通过 Gemini 图标访问
现在，用户点击 Gemini 图标即可直接从车载系统屏幕启动 Gemini。该公司表示，用户可在车内继续此前与 Gemini 的对话，或开启新的对话。对话将与 iPhone 版 Gemini 应用同步，并保存在聊天记录中。
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使用条件与功能
要在 CarPlay 中使用 Gemini，用户需要在 iPhone 上安装最新版应用，开启麦克风访问权限，并且至少在智能手机上使用过一次 Gemini Live。Google 建议在出行途中使用该助手来准备会议、处理未读电子邮件、收听 Daily Brief，或寻找当地场所的推荐。
在 CarPlay 推出 Gemini 之前，Google 已为 Android Auto 的 Gemini 启用 Personal Assistance 功能。该功能可以访问其他 Google 应用中的数据，以提供更个性化的回答。该公司还正在为配备 Google 内置服务的汽车在 Gemini 中推出 Personal Intelligence。