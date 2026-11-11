Google додала застосунок Gemini до Apple CarPlay — Engadget

Google зробила застосунок Gemini доступним в Apple CarPlay для всіх мов, які підтримує Gemini Live. Як повідомляє Engadget, раніше ШІ-помічником у CarPlay можна було користуватися через застосунок Google Maps.

Доступ через іконку Gemini

Тепер користувачі можуть запускати Gemini безпосередньо з екрана автомобільної системи, натиснувши іконку Gemini. Компанія заявила, що в автомобілі можна продовжити попередню розмову з Gemini або почати нову. Розмови синхронізуватимуться із застосунком Gemini для iPhone та зберігатимуться в історії чатів.

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Умови роботи та можливості

Для використання Gemini в CarPlay потрібно встановити останню версію застосунку на iPhone, увімкнути доступ до мікрофона та щонайменше раз скористатися Gemini Live на смартфоні. Google пропонує використовувати помічника в дорозі для підготовки до зустрічі, надолуження непрочитаних електронних листів, прослуховування Daily Brief або пошуку рекомендацій щодо місцевих закладів.

До запуску Gemini в CarPlay Google увімкнула функцію Personal Assistance у Gemini для Android Auto. Вона може отримувати доступ до даних з інших застосунків Google, щоб надавати персоналізованіші відповіді. Компанія також впроваджує Personal Intelligence у Gemini для автомобілів із вбудованими сервісами Google.

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