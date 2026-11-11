Google добавила приложение Gemini в Apple CarPlay — Engadget

Google сделала приложение Gemini доступным в Apple CarPlay для всех языков, которые поддерживает Gemini Live. Как сообщает Engadget, ранее ИИ-помощником в CarPlay можно было пользоваться через приложение Google Maps.

Доступ через иконку Gemini

Теперь пользователи могут запускать Gemini непосредственно с экрана автомобильной системы, нажав на иконку Gemini. Компания заявила, что в автомобиле можно продолжить предыдущий разговор с Gemini или начать новый. Разговоры будут синхронизироваться с приложением Gemini для iPhone и сохраняться в истории чатов.

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Условия работы и возможности

Для использования Gemini в CarPlay необходимо установить последнюю версию приложения на iPhone, включить доступ к микрофону и хотя бы один раз воспользоваться Gemini Live на смартфоне. Google предлагает использовать помощника в дороге для подготовки к встрече, разбора непрочитанных электронных писем, прослушивания Daily Brief или поиска рекомендаций относительно местных заведений.

До запуска Gemini в CarPlay Google включила функцию Personal Assistance в Gemini для Android Auto. Она может получать доступ к данным из других приложений Google, чтобы предоставлять более персонализированные ответы. Компания также внедряет Personal Intelligence в Gemini для автомобилей со встроенными сервисами Google.

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