W Perth w Australii reprezentacja Polski 1 stycznia 2027 roku rozpocznie obronę tytułu United Cup meczem ze Szwajcarią. Maja Chwalińska w pierwszym pojedynku zmierzy się z Belindą Bencic, mistrzynią olimpijską z Tokio. O wynikach losowania informuje Interia Sport.

Rywalki i rywale Polski w grupie

Polska drużyna trafiła do grupy E razem z Niemcami i Szwajcarią. Ze Szwajcarami Polacy zagrają w pierwszym dniu nowego sezonu: mecz Chwalińska-Bencic zaplanowano na godz. 10:00 czasu polskiego. Następnie Hubert Hurkacz ma rozegrać spotkanie z Jérôme'em Kymem, a rywalizację zakończy mecz miksta.

Kolejnym przeciwnikiem reprezentacji Polski 4 stycznia będą Niemcy. O godz. 3:00 czasu polskiego Hurkacz ma zagrać z Yannickiem Hanfmannem, po czym Chwalińska zmierzy się z Tamarą Korpatsch. W ramach tej rywalizacji zaplanowano również mikst.

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Zmiany w składzie

W składzie Polski na United Cup 2027 nie będzie Igi Świątek. Według informacji portalu tenisistka zdecydowała się rozpocząć sezon na turnieju WTA 500 w Brisbane, przygotowując się do Australian Open. W singlu kobiet zastąpi ją Chwalińska, która wystąpi u boku Hurkacza.

W poprzedniej edycji United Cup w 2026 roku Polska zdobyła główne trofeum. W meczach singlowych drużynę reprezentowali Świątek i Hurkacz, a Katarzyna Kawa oraz Jan Zieliński wygrali wszystkie pięć swoich spotkań w mikście, w tym decydujący mecz o tytuł.

Ćwierćfinały turnieju zaplanowano na 6 stycznia. W przypadku awansu do półfinału polska drużyna uda się do Sydney, gdzie 9 stycznia odbędą się mecze półfinałowe, a 10 stycznia finał.

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