В Перте, Австралия, сборная Польши 1 января 2027 года начнет защиту титула United Cup матчем против Швейцарии. В первом поединке Мая Хвалиньская встретится с Белиндой Бенчич — олимпийской чемпионкой Токио. О результатах жеребьевки сообщает Interia Sport.

Соперники Польши в группе

Польская команда попала в группу E вместе с Германией и Швейцарией. Со швейцарцами поляки сыграют в первый день нового сезона: матч Хвалиньская — Бенчич запланирован на 10:00 по польскому времени. После этого Хуберт Хуркач должен провести встречу с Жеромом Кимом, а завершит противостояние матч смешанных пар.

Следующим соперником сборной Польши 4 января будет Германия. В 3:00 по польскому времени Хуркач должен сыграть с Янником Ханфманном, после чего Хвалиньская встретится с Тамарой Корпач. В рамках этого противостояния также запланирован микст.

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Изменения в составе

В составе Польши на United Cup 2027 не будет Иги Свёнтек. По данным издания, теннисистка решила начать сезон на турнире WTA 500 в Брисбене, готовясь к Australian Open. В женском одиночном разряде ее заменит Хвалиньская, которая выступит вместе с Хуркачем.

В предыдущем розыгрыше United Cup 2026 года Польша завоевала главный трофей. В одиночных матчах команду представляли Свёнтек и Хуркач, а Катажина Кава и Ян Зелиньский выиграли все пять своих матчей в миксте, включая решающий поединок за титул.

Четвертьфиналы турнира запланированы на 6 января. В случае выхода в полуфинал польская команда отправится в Сидней, где 9 января состоятся полуфинальные матчи, а 10 января — финал.

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