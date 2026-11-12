Генеральный директор Telkom Kenya Муго Кибати призвал парламент Кении пересмотреть предложенные правила, обязывающие интернет-провайдеров выставлять счета за фактический объем использованных данных. Выступая в Комитете Национальной ассамблеи по коммуникациям, информации и инновациям 10 ноября 2026 года, он заявил, что такой подход может увеличить расходы операторов, создать риски для персональных данных абонентов и замедлить развитие фиксированного широкополосного доступа, сообщает The Rio Times.

Что предусматривает законопроект

Законопроект Kenya Information and Communications Amendment Bill 2025 предлагает обязать каждого поставщика интернет-услуг внедрить систему учета. Каждому клиенту должен быть предоставлен уникальный номер счетчика, а счета будут формироваться в соответствии с потребленным трафиком. Пользователи также должны иметь возможность проверять свои счета.

Документ, внесенный депутатом парламента от округа Алдаи Марианной Китани, также предусматривает предоставление Управлению связи Кении сведений о биллинговых системах и номерах счетчиков абонентов не реже одного раза в финансовый год.

Аргументы оператора

Кибати заявил, что Telkom Kenya поддерживает прозрачность тарифов и право клиентов проверять и оспаривать начисления. В то же время компания считает, что вместо единой модели учета следует установить требования к прозрачному информированию потребителей.

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По оценке Telkom Kenya, мобильный интернет составляет около 96% всех подписок на передачу данных в стране и уже оплачивается по объему использования. Следовательно, новые правила прежде всего затронут фиксированный широкополосный доступ, доля которого составляет примерно 4%. Компания также утверждает, что этот сегмент при нынешней модели ценообразования ежегодно растет более чем на 30%.

Оператор предложил обязать провайдеров до заключения договора раскрывать модели тарификации, стоимость услуг и правила добросовестного использования. Среди других предложений — бесплатный доступ абонентов к данным об использовании трафика, детализированные счета по запросу, процедуры урегулирования споров и независимые проверки точности начислений. Telkom Kenya также предлагает передавать регулятору агрегированные, а не данные по каждому клиенту отдельно, и предусмотреть не менее 18 месяцев для внедрения новых требований.

Законопроект еще не принят: парламентский комитет пока не опубликовал своего заключения относительно положения об обязательном учете интернет-трафика.

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