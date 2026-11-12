Telkom Kenya首席执行官穆戈·基巴蒂呼吁肯尼亚议会重新审议拟议规则。该规则要求互联网服务提供商按照实际使用的数据流量向用户收费。他于2026年11月10日在国民议会通信、信息与创新委员会发言时表示，这种做法可能增加运营商成本，对用户个人数据造成风险，并放缓固定宽带接入的发展，The Rio Times报道。

法案规定了什么

《2025年肯尼亚信息与通信修正法案》提议要求每一家互联网服务提供商引入计量系统。每位客户将获得一个唯一的计量表号码，账单将根据所使用的流量生成。用户还应能够核查自己的账单。

该文件由阿尔代选区议员玛丽安娜·基塔尼提出，还规定至少每个财政年度一次向肯尼亚通信管理局提供有关计费系统和用户计量表号码的信息。

运营商的论点

基巴蒂表示，Telkom Kenya支持资费透明度以及客户核查和质疑收费的权利。与此同时，该公司认为，与其采用单一计量模式，不如制定透明告知消费者的要求。

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根据Telkom Kenya的估计，移动互联网约占该国所有数据订阅的96%，并且已经按使用量收费。因此，新规则将主要影响固定宽带接入，其份额约为4%。该公司还称，在当前定价模式下，该细分市场每年增长超过30%。

该运营商提议要求服务提供商在签订合同前披露计费模式、服务费用和公平使用规则。其他建议包括让用户免费获取流量使用数据、应要求提供详细账单、建立争议解决程序以及对收费准确性进行独立审计。Telkom Kenya还提议向监管机构提交汇总数据，而不是每位客户的单独数据，并为实施新要求预留至少18个月。

该法案尚未获得通过：议会委员会目前尚未公布其对强制互联网流量计量条款的结论。

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