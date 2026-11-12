Dyrektor generalny Telkom Kenya Mugo Kibati wezwał parlament Kenii do ponownego rozpatrzenia proponowanych przepisów, które zobowiązują dostawców internetu do wystawiania rachunków za faktycznie wykorzystaną ilość danych. Występując przed Komisją Komunikacji, Informacji i Innowacji Zgromadzenia Narodowego 10 listopada 2026 roku, oświadczył, że takie podejście może zwiększyć koszty operatorów, stwarzać zagrożenia dla danych osobowych abonentów i spowolnić rozwój stacjonarnego dostępu szerokopasmowego, informuje The Rio Times.

Co przewiduje projekt ustawy

Projekt Kenya Information and Communications Amendment Bill 2025 proponuje zobowiązać każdego dostawcę usług internetowych do wprowadzenia systemu pomiarowego. Każdy klient miałby otrzymać unikalny numer licznika, a rachunki byłyby wystawiane zgodnie z wykorzystanym ruchem. Użytkownicy powinni również mieć możliwość sprawdzania swoich rachunków.

Dokument, wniesiony przez deputowaną z okręgu Aldai Marianne Kitany, przewiduje również przekazywanie Urzędowi Łączności Kenii informacji o systemach rozliczeniowych i numerach liczników abonentów co najmniej raz w roku finansowym.

Argumenty operatora

Kibati oświadczył, że Telkom Kenya popiera przejrzystość taryf i prawo klientów do sprawdzania oraz kwestionowania naliczeń. Jednocześnie firma uważa, że zamiast jednego modelu pomiarowego należy ustanowić wymogi dotyczące przejrzystego informowania konsumentów.

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Według szacunków Telkom Kenya internet mobilny stanowi około 96% wszystkich subskrypcji transmisji danych w kraju i jest już opłacany według ilości wykorzystanych danych. Nowe przepisy dotyczyłyby zatem przede wszystkim stacjonarnego dostępu szerokopasmowego, którego udział wynosi około 4%. Firma twierdzi również, że segment ten, przy obecnym modelu cenowym, rośnie co roku o ponad 30%.

Operator zaproponował zobowiązanie dostawców do ujawniania modeli taryfikacji, kosztów usług i zasad uczciwego korzystania przed zawarciem umowy. Wśród innych propozycji są bezpłatny dostęp abonentów do danych o wykorzystaniu ruchu, szczegółowe rachunki na żądanie, procedury rozstrzygania sporów oraz niezależne kontrole prawidłowości naliczeń. Telkom Kenya proponuje także przekazywanie regulatorowi danych zagregowanych, a nie danych dotyczących każdego klienta z osobna, oraz przewidzenie co najmniej 18 miesięcy na wdrożenie nowych wymogów.

Projekt ustawy nie został jeszcze uchwalony: komisja parlamentarna nie opublikowała dotąd swojego stanowiska w sprawie przepisu o obowiązkowym pomiarze ruchu internetowego.

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