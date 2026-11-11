2027年1月1日，波兰队将在澳大利亚珀斯迎来与瑞士队的比赛，开启联合杯冠军卫冕之旅。玛娅·赫瓦林斯卡将在首场对决中迎战东京奥运会冠军贝琳达·本契奇。Interia Sport报道了抽签结果。

波兰队在小组赛中的对手

波兰队与德国队和瑞士队同被分在E组。波兰队将在新赛季第一天对阵瑞士队：赫瓦林斯卡与本契奇的比赛定于波兰时间10:00进行。随后，胡贝特·胡尔卡奇预计将对阵热罗姆·基姆，这场对抗将以混合双打比赛收尾。

1月4日，波兰队的下一个对手将是德国队。波兰时间3:00，胡尔卡奇预计将与扬尼克·汉夫曼交手，随后赫瓦林斯卡将对阵塔玛拉·科帕奇。这场对抗中也安排了混合双打比赛。

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阵容变化

伊加·斯维亚特克将不会进入波兰队参加2027年联合杯的阵容。据该媒体报道，这位网球选手决定在布里斯班举行的WTA 500赛事开启赛季，为澳大利亚网球公开赛做准备。她将在女子单打中由赫瓦林斯卡替代，后者将与胡尔卡奇一同参赛。

在此前的2026年联合杯赛事中，波兰队赢得了冠军奖杯。斯维亚特克和胡尔卡奇代表球队参加单打比赛，卡塔日娜·卡瓦和扬·泽林斯基则赢下了全部五场混合双打比赛，其中包括决定冠军归属的比赛。

赛事四分之一决赛定于1月6日举行。若晋级半决赛，波兰队将前往悉尼，半决赛将于1月9日举行，决赛则于1月10日进行。

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