11 listopada w USA przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Brian Mast poinformował o przeprowadzeniu pierwszego forum z udziałem członków komisji i ambasadorów państw Porozumień Abrahamowych. W spotkaniu uczestniczyli ambasadorowie Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu i Maroka, informuje The Jerusalem Post.

Omówienie dalszej współpracy

Według Masta uczestnicy omówili wzmocnienie współpracy regionalnej, istniejące wyzwania oraz rolę Kongresu USA w promowaniu kolejnego etapu Porozumień Abrahamowych.

Ambasador Maroka w USA Jussef Amrani oświadczył, że podczas okrągłego stołu strony wymieniły poglądy na temat postępów w ramach Porozumień Abrahamowych, zmian dynamiki regionalnej oraz perspektyw rozwoju współpracy i wzmacniania partnerstw. Nazwał wydarzenie okazją do potwierdzenia znaczenia dialogu i ciągłego zaangażowania dyplomatycznego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Członek Izby Reprezentantów z Kentucky Andy Barr nazwał Porozumienia Abrahamowe historycznym porozumieniem pokojowym służącym rozwojowi relacji między Izraelem a kilkoma państwami arabskimi. Kongresmen z Michigan Bill Huizenga również poinformował, że uczestniczył w spotkaniu.

Wcześniejsze przesłuchania w Kongresie

Porozumienia Abrahamowe zostały podpisane we wrześniu 2020 roku. W lipcu 2026 roku komisja przeprowadziła przesłuchanie zatytułowane „Budowa nowej architektury bezpieczeństwa regionalnego: kolejny etap Porozumień Abrahamowych”.

Były ambasador USA w Izraelu Daniel Shapiro podczas tych przesłuchań wezwał do wznowienia wysiłków na rzecz rozszerzenia Porozumień Abrahamowych. Wśród jego rekomendacji znalazły się wznowienie negocjacji w sprawie normalizacji stosunków z Arabią Saudyjską, rozwój Korytarza Gospodarczego Indie-Bliski Wschód-Europa oraz zawarcie porozumień bezpieczeństwa między Izraelem, Libanem i Syrią.

Czytaj nas na