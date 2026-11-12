11 ноября в США председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст сообщил о проведении первого форума с участием членов комитета и послов стран Соглашений Авраама. Во встрече приняли участие послы Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Марокко, сообщает The Jerusalem Post.

Обсуждение дальнейшего сотрудничества

По словам Маста, участники обсудили укрепление регионального сотрудничества, существующие вызовы и роль Конгресса США в продвижении следующего этапа Соглашений Авраама.

Посол Марокко в США Юссеф Амрани заявил, что во время круглого стола стороны обменялись мнениями о прогрессе в рамках Соглашений Авраама, изменениях региональной динамики и перспективах развития сотрудничества и укрепления партнерств. Он назвал мероприятие возможностью подтвердить важность диалога и постоянного дипломатического взаимодействия.

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Член Палаты представителей от Кентукки Энди Барр назвал Соглашения Авраама исторической мирной договоренностью для развития отношений между Израилем и несколькими арабскими странами. Конгрессмен от Мичигана Билл Хейзенга также сообщил, что принял участие во встрече.

Предыдущие слушания в Конгрессе

Соглашения Авраама были подписаны в сентябре 2020 года. В июле 2026 года комитет провел слушания под названием «Построение новой архитектуры региональной безопасности: следующий этап Соглашений Авраама».

Бывший посол США в Израиле Дэниел Шапиро на этих слушаниях призвал возобновить усилия по расширению Соглашений Авраама. Среди его рекомендаций были возобновление переговоров о нормализации отношений с Саудовской Аравией, развитие экономического коридора Индия—Ближний Восток—Европа и заключение договоренностей в сфере безопасности между Израилем, Ливаном и Сирией.

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