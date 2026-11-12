Комітет Палати США провів перший форум із послами Угод Авраама — Jerusalem Post

У США 11 листопада голова Комітету Палати представників із закордонних справ Браян Маст повідомив про проведення першого форуму за участю членів комітету та послів країн Угод Авраама. У зустрічі взяли участь посли Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Марокко, повідомляє Jerusalem Post.

Обговорення подальшої співпраці

За словами Маста, учасники обговорили зміцнення регіональної співпраці, наявні виклики та роль Конгресу США в просуванні наступного етапу Угод Авраама.

Посол Марокко у США Юссеф Амрані заявив, що під час круглого столу сторони обмінялися думками про прогрес у межах Угод Авраама, зміни регіональної динаміки та перспективи розвитку співпраці й зміцнення партнерств. Він назвав захід можливістю підтвердити важливість діалогу та постійної дипломатичної взаємодії.

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Член Палати представників від Кентуккі Енді Барр назвав Угоди Авраама історичною мирною домовленістю для розвитку відносин між Ізраїлем і кількома арабськими країнами. Конгресмен від Мічигану Білл Хейзенга також повідомив, що взяв участь у зустрічі.

Попередні слухання у Конгресі

Угоди Авраама були підписані у вересні 2020 року. У липні 2026 року комітет провів слухання під назвою «Побудова нової архітектури регіональної безпеки: наступний етап Угод Авраама».

Колишній посол США в Ізраїлі Деніел Шапіро на цих слуханнях закликав поновити зусилля з розширення Угод Авраама. Серед його рекомендацій були відновлення переговорів щодо нормалізації відносин із Саудівською Аравією, розвиток економічного коридору Індія—Близький Схід—Європа та укладення безпекових домовленостей між Ізраїлем, Ліваном і Сирією.

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