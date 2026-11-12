11月11日，美国众议院外交事务委员会主席布赖恩·马斯特宣布举行首次论坛，委员会成员和《亚伯拉罕协议》国家的大使参加了论坛。据《耶路撒冷邮报》报道，以色列、阿拉伯联合酋长国、巴林和摩洛哥的大使出席了会议。

讨论进一步合作

马斯特表示，与会者讨论了加强地区合作、现有挑战，以及美国国会在推动《亚伯拉罕协议》下一阶段进程中的作用。

摩洛哥驻美国大使优素福·阿姆拉尼表示，在圆桌会议期间，各方就《亚伯拉罕协议》框架内的进展、地区动态的变化，以及发展合作和加强伙伴关系的前景交换了意见。他称，此次活动是重申对话和持续外交接触重要性的机会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

来自肯塔基州的众议院议员安迪·巴尔称，《亚伯拉罕协议》是推动以色列与多个阿拉伯国家发展关系的历史性和平协议。来自密歇根州的国会议员比尔·休伊曾加也表示，他参加了此次会议。

此前的国会听证会

《亚伯拉罕协议》于2020年9月签署。2026年7月，该委员会举行了一场题为“构建新的地区安全架构：《亚伯拉罕协议》的下一阶段”的听证会。

美国前驻以色列大使丹尼尔·夏皮罗在此次听证会上呼吁恢复扩大《亚伯拉罕协议》的努力。他的建议包括恢复与沙特阿拉伯就关系正常化进行谈判、发展印度—中东—欧洲经济走廊，以及在以色列、黎巴嫩和叙利亚之间达成安全安排。

关注我们在