Izraelskie źródła zapewniły przywództwo Somalilandu, że Izrael nie planuje wycofać uznania Somalilandu za niepodległe i suwerenne państwo, nawet w przypadku zmiany rządu. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na KAN News.

Obawy związane z wyborami

Według KAN przedstawiciele Somalilandu wyrażali obawy, że po izraelskich wyborach i osłabieniu pozycji politycznej premiera Binjamina Netanjahu stanowisko Izraela w kwestii uznania może się pogorszyć. Jak podaje stacja telewizyjna, mandat do utworzenia następnego rządu otrzymał Gadi Eisenkot.

Izraelscy rozmówcy, wśród których były także źródła niepolityczne, oświadczyli przywództwu Somalilandu, że jego uznanie nie jest kwestią sporną w izraelskiej polityce.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontakty dyplomatyczne

W grudniu 2025 roku Izrael stał się pierwszym państwem członkowskim ONZ, które uznało Somaliland za niepodległe i suwerenne państwo. W ubiegłym tygodniu ambasador Izraela w Somalilandzie, Michał Lotem, wręczył listy uwierzytelniające prezydentowi Somalilandu Abdirahmanowi Mohamedowi Abdullahiemu podczas ceremonii w pałacu prezydenckim w Hargejsie.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa’ar oświadczył, że kraj jest zdecydowany rozwijać i wzmacniać relacje z Somalilandem. Według niego mianowanie ambasadorów było kolejnym krokiem w pogłębianiu więzi między stronami.

Czytaj nas na