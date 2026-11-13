Израильские источники заверили руководство Сомалиленда, что Израиль не планирует отзывать признание Сомалиленда независимым и суверенным государством, даже в случае смены правительства. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на KAN News.

Опасения из-за выборов

По данным KAN, представители Сомалиленда выражали обеспокоенность тем, что после израильских выборов и ослабления политических позиций премьер-министра Биньямина Нетаньяху позиция Израиля по вопросу признания может ухудшиться. Как сообщает телеканал, мандат на формирование следующего правительства получил Гади Айзенкот.

Израильские собеседники, среди которых были и неполитические источники, заявили руководству Сомалиленда, что его признание не является спорным вопросом в израильской политике.

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Дипломатические контакты

В декабре 2025 года Израиль стал первым государством — членом ООН, признавшим Сомалиленд независимым и суверенным государством. На прошлой неделе посол Израиля в Сомалиленде Михаэль Лотем вручил верительные грамоты президенту Сомалиленда Абдирахману Мохамеду Абдуллахи во время церемонии в президентском дворце в Харгейсе.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна настроена развивать и укреплять отношения с Сомалилендом. По его словам, назначение послов стало очередным шагом в углублении связей между сторонами.

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