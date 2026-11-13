Ізраїль запевнив Сомаліленд у незмінності визнання — Jerusalem Post

Ізраїльські джерела запевнили керівництво Сомаліленду, що Ізраїль не планує відкликати визнання Сомаліленду незалежною та суверенною державою, навіть у разі зміни уряду. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на KAN News.

Побоювання через вибори

За даними KAN, представники Сомаліленду висловлювали занепокоєння, що після ізраїльських виборів і послаблення політичних позицій прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу ставлення Ізраїлю до питання визнання може погіршитися. Як повідомляє телеканал, мандат на формування наступного уряду отримав Гаді Айзенкот.

Ізраїльські співрозмовники, серед яких були й неполітичні джерела, заявили керівництву Сомаліленду, що його визнання не є спірним питанням в ізраїльській політиці.

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Дипломатичні контакти

У грудні 2025 року Ізраїль став першою державою-членом ООН, яка визнала Сомаліленд незалежною та суверенною державою. Минулого тижня посол Ізраїлю в Сомаліленді Міхаель Лотем вручив вірчі грамоти президенту Сомаліленду Абдірахману Мохамеду Абдуллахі під час церемонії в президентському палаці в Харгейсі.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що країна налаштована розвивати та зміцнювати відносини із Сомалілендом. За його словами, призначення послів стало черговим кроком у поглибленні зв’язків між сторонами.

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